Salvini si muove sul Quirinale: “Sentirò i leader dei partiti”

Matteo Salvini, si è messo al lavoro per imbandire la tavola-Quirinale. Fatto l’annuncio (“Chiamerò i leader”) è passato dalle parole ai fatti. Primo colloquio con Silvio Berlusconi, poi con Giovanni Toti. Dalla lista il leader della Lega ha già spuntato anche Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Renzi.

La settimana di Salvini

La settimana del leader leghista è iniziata con l’annuncio in conferenza stampa: «In ottica Quirinale chiamerò tutti i segretari dei partiti presenti in Parlamento, dai più piccoli ai più grandi, chiedendo un momento di incontro, confronto e condivisione per evitare di arrivare a metà gennaio con il liberi tutti. Io mi auguro che tutti accolgano l’invito. Se qualcuno dirà ‘No, grazie, non mi interessa, Salvini no è libero di farlo, ha sottolineato Salvini aggiungendo: «Ritengo mio diritto e dovere provare a trovare una sintesi comune: la proposta sarà di vedersi e incontrarsi. Non penso che sia più di una decina di telefonate». Detto e fatto. Tant’è che fonti della Lega chiariscono che i contatti sono cominciati. E questa mattina – informa una nota – il segretario della Lega ha avuto un colloquio con Silvio Berlusconi. In giornata poi ha incontrato il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti.

Lo stato di emergenza

Poi, il segretario della Lega apre sulla possibilità di una proroga dello stato di emergenza: “Aspettiamo i dati, siamo al 14 dicembre e aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori. Non do giudizi a priori ma io sono assolutamente fiducioso e ottimista”. Un Salvini più possibilista anche rispetto alla posizione espressa qualche giorno fa da Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia-Giulia, che aveva liquidato come “non necessaria” la proroga dello stato di emergenza.