Salvini: “Vado al confine con Polonia”

“Andrò al confine polacco con l’Ucraina”. Quanto avrebbe annunciato Matteo Salvini ai suoi parlamentari, nel corso della riunione di questa mattina al teatro Umberto, nel cuore di Roma. Ieri il leader della Lega, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, aveva fatto sapere che era allo studio l’ipotesi di una trasferta nella zona di guerra, per “frapporsi tra le bombe e il popolo, tra il popolo e i missili”, auspicando un marcia della pace, “magari lanciata dal Santo Padre”.

Dobbiamo fermare la guerra

Nell’incontro con i parlamentari, Salvini ha evidenziato che “l’urgenza è fermare il conflitto. Dobbiamo fare di tutto per fermare la guerra. La pace non è mai fuori moda”. L’obiettivo del leader della Lega è “organizzare un’accoglienza efficace delle famiglie ucraine con particolare riferimento a quelle con bimbi anche in età scolare”, come rende noto il Carroccio. “Dobbiamo garantire scuola, cure, casa e assistenza alle famiglie che stanno arrivando con particolare riferimento ai bimbi” ha precisato ai parlamentari. Anche per questo, Salvini incontrerà in mattinata l’ambasciatore dell’Ucraina a Roma.