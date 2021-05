San Michele al T./Bibione: addio all’ultimo incrocio a raso, con la nuova rotatoria traffico più scorrevole da e per Bibione, costo 900mila euro

“Si tratta dell’ultimo incrocio che andremo a togliere”. Lo dichiara con soddisfazione il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto nell’annunciare l’inizio dei lavori relativi alla nuova rotatoria.

Un’opera richiesta dal territorio

La nuova rotatoria sarà realizzata nell’intersezione tra la SS 14 e la SR 74 per Bibione. La spesa, circa 900mila euro è a totale carico dell’Anas con la quale Codognotto si rapporta puntualmente. “Ho sentito i dirigenti dell’Anas e i pareri sono stati ottenuti, il progetto è stato inoltrato al Ministero delle Infrastrutture il cui parere è obbligatorio per poi procedere all’esproprio dei terreni, anche se in pratica si andranno ad invadere pochissime aree private”.

Basta code e traffico scorrevole

“E’ un’opera strategica per la viabilità e la sicurezza da e per Bibione ma non solo – prosegue Codognotto – anche dell’asse San Michele-Portogruaro dove ogni giorno transitano centinaia di auto e mezzi pesanti”.

Un 2022 ….senza code

Sui tempi il primo cittadino sanmichelino ha sottolineato: “Ci siamo! Indicativamente i lavori inizieranno subito dopo la fine dei quest’estate, in ottobre. E’ facile ipotizzare che per la stagione 2022 avremo una nuova viabilità con flussi scorrevoli e la sicurezza stradale decisamente potenziata. Il progetto del nuovo asse commerciale andrà a completare una zona a nord del territorio comunale anch’essa fondamentale per residenti e turisti. Non ci saranno più tappi e incroci a raso che per anni hanno rappresentato dei veri e propri ostacoli alla viabilità. Con questo intervento ci sarà una miglior fluidità della circolazione extraurbana”.