San Michele al T./Bibione, approvato bilancio di previsione

Il Comune di San Michele al T./Bibione approva il bilancio di previsione in anticipo rispetto alla scadenza prevista (31 marzo). La spesa ordinaria ipotizzata è di 24 milioni, la straordinaria di dieci milioni che saranno destinati ad importanti interventi sul territorio come lavori sulle scuole elementari, le caserme dei carabinieri e sulle piste ciclabili. Sulla Tari sono stati ripresi i valori del 2019 senza modifiche in attesa di quanto sarà adottato da Bacino Venezia Ambiente e principalmente da Arera per le modalità di calcolo. E’ importante sottolineare che l’amministrazione comunale ha pagato 280mila euro di tariffe Tari 2020 per andare incontro alle piccole imprese del territorio in difficoltà.

Il sindaco

Il sindaco Pasqualino Codognotto ha commentato: “Un bilancio sano e che guarda al futuro pur con tutte le incognite legate alla pandemia che mostra ancora tutta la sua virulenza.”

L’assessore

L’assessore al bilancio Sandro Scodeller ha sottolineato: “E’ difficile oggi fare previsioni viste le difficoltà che da un anno stanno attraversando lavoratori ed imprese. Nel 2020, seppur in ritardo, lo Stato ha stanziato per il nostro Comune 6,5 milioni e in questo momento la previsione è di 500mila euro. Per quest’anno ancora non sappiamo quindi quali saranno le entrate. Per quanto riguarda la TARI, prima dell’estate 2020, avevamo contattato rappresentanti del Governo per segnalare l’assurdità di dover prevedere, ai sensi della normativa nazionale, entrate 2020 pari al 2019, ciò in considerazione dell’inevitabile calo di presenze turistiche. Informalmente eravamo stati rassicurati che, quantomeno con la legge di bilancio 2021 il problema sarebbe stato affrontato e risolto. Ad oggi però la normativa di riferimento non è stata modificata, confidiamo che il nuovo Governo provveda”.