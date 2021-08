San Michele al T.: passo in avanti per l’acquisto del cinema Verdi

“Tappa” di avvicinamento per l’acquisto dell’ex Cinema Teatro Verdi da parte dell’amministrazione comunale di San Michele al T./Bibione. A bilancio ci sono già le risorse per condurre in porto l’operazione, inserita nei Documenti di programmazione. In sintesi le tappe per arrivare alla conclusione dell’acquisizione dell’ex cinema-teatro del Capoluogo.

La valutazione

Il Comune deve fare una propria valutazione e nei giorni scorsi il sindaco Pasqualino Codognotto ha incontrato rappresentanti dell’Agenzia del Territorio; la parrocchia dovrà procedere al frazionamento dell’immobile; i documenti saranno affidati all’Agenzia del territorio che dopo un sopralluogo farà la valutazione che sarà discussa con i referenti della parrocchia per poi procedere alla compravendita.

Codognotto

Codognotto con soddisfazione ha precisato: “Queste diverse attività daranno vita e nuova linfa al centro del paese e a tutto il territorio oltre ad essere d’impulso per nuove iniziative per i giovani. Due anni fa era iniziato un dialogo con l’ex parroco che abbiamo subito ripreso con l’attuale Don Marco Bagnarol. Ci sarà spazio per la cultura, l’aggregazione, la convegnistica e attività che dovranno coinvolgere ogni fascia d’età. Era un nostro obiettivo e lo stiamo concretizzando”.