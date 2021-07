San Michele al Tagliamento: 300mila euro alle scuole paritarie e istituto comprensivo

Dall’amministrazione comunale agli istituti scolastici di San Michele al Tagliamento/Bibione 290mila euro di sovvenzioni stanziati. Alle scuole dell’Infanzia paritarie e agli asili nido integrati andranno 230mila euro e 60mila euro saranno destinati all’Istituto Comprensivo “Tito Livio”.

Cassan

L’assessore ai servizi sociali Cristina Cassan ha sottolineato: “viene confermata la sensibilità e l’attenzione verso la scuola che come da programma rappresenta un punto importante del nostro lavoro di amministratori”. Cassan ha aggiunto: “siamo attenti alla prima infanzia che grazie al ruolo degli asilo nido e delle scuole materne rappresentano un momento importante per lo sviluppo armonioso della personalità del bambino e per la sua socializzazione che deve avvenire fin dai primi anni. E’ altresì fondamentale per gli istituti comprensivi oltre alle materie scolastiche previste dal Piano ministeriale che venga potenziato con attività che integrano le materie curriculari e che vanno ad arricchire la formazione del futuro cittadino”.