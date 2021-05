San Michele al Tagliamento, progetto benessere: un successo di partecipazione

Un successo “Crescere che avventura” le serate organizzate dal Comune di San Michele al T./Bibione relative al progetto benessere e dedicate alle famiglie che hanno partecipato in circa cinquanta. Nel corso dei tre incontri gratuiti online i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole del territorio hanno potuto confrontarsi con psicologhe ed educatrici della Cooperativa Itaca su temi inerenti i bisogni dei figli contestualizzando gli argomenti in un momento difficile come la pandemia.

Il giudizio di Cristina Cassan

L’assessore ai servizi sociali Cristina Cassan ha commentato con soddisfazione: “Questo progetto è voluto e pensato proprio per dare un supporto alle famiglie che hanno accumulato ansia in un momento così difficile come la pandemia. Questo è solo un punto di partenza e non di arrivo perché siamo consapevoli di quanto sia stato difficile affrontare ansia e sensi di abbandono dovuti al lockdown. I nostri ragazzi inoltre hanno perso molto per quanto riguarda l’aggregazione sociale a causa della chiusura di scuole, oratori e mancanza di relazioni. Grazie agli esperti che hanno dimostrato sensibilità, disponibilità ed una grande capacità di ascolto”