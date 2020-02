San Michele al Tagliamento, V° giornata del decoro

Quinto sabato consecutivo a San Michele al Tagliamento dedicato alla raccolta di materiali abbandonati nei fossi e nemmeno stavolta sono mancate le sorprese.

Il recupero a San Michele al Tagliamento

I venti volontari hanno infatti recuperato, oltre a 20 sacchi di immondizie, tra le quali anche, un letto matrimoniale completo di reti con doghe di legno. Sono stati inoltre recuperati 7 pneumatici dei quali 4 con ancora i cerchioni, uno specchio retrovisore di un’auto di grossa cilindrata, vestiti.

La protezione Civile

Divisi in tre gruppi e assistiti dalla Protezione Civile Comunale i volontari hanno lavorato dalle ore 9 alle 12 portando così ad un totale di 190 quelle impiegate nelle cinque giornate di raccolta. I sacchi di materiali raccolti ammontano invece in totale a 65. L’appuntamento e per sabato 8 febbraio alle 8.45 davanti il Municipio.

Il ringraziamento del Sindaco di San Michele al Tagliamento

Una nota statistica: oggi la volontaria più giovane aveva 30 anni, quello meno giovane 82. “Un grazie di cuore a tutti” ha sottolineato il sindaco Pasqualino Codognotto.