Schlein rinnega il Jobs Act di Renzi

Dall’estate militante all’«autunno di grande partecipazione». Cambia la stagione, ma gli ingredienti della lotta politica, per Elly Schlein, restano quelli già collaudati: salario minimo, difesa della sanità pubblica, lotta al «fascismo» e ai «nazionalismi». E poi il cavallo di battaglia del presidente del Pd Stefano Bonaccini, i fondi per l’alluvione in Emilia Romagna: «I territori aspettano risposte, aspettano di poter sapere quando arrivano i ristori», attacca la segretaria dem al suo arrivo al Pala De Andrè di Ravenna, prima di tagliare il nastro all’edizione 2023 della Festa nazionale dell’Unità («un’emozione dice è la prima volta che ne apro una»). Per questo, spiega Schlein, «abbiamo scelto di tenere qui la Festa: incredibile che ancora non da parte del governo non siano arrivati ​​i fondi.

Lo scontro

Ma mentre la segretaria attacca a testa bassa l’esecutivo (salvo definire come «intollerabili» le minacce di morte a Giorgia Meloni che «non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Pd») , un nuovo caso crea imbarazzo al Nazareno. Almeno in una parte degli esponenti dem, quelli di più lungo corso. E fa riaffiorare lo scontro con un altro pezzo dell’opposizione. Il nodo, stavolta, è quello del Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro varata dal governo di Matteo Renzi quando il leader di Italia viva era segretario del Pd. Riforma che, non a caso, fu approvata con i voti di tutto lo stato maggiore dem dell’epoca, un pezzo del quale oggi è schierato proprio con Schlein. La quale, però, non fa mistero di puntare a cancellare quel capitolo. «Sono sempre stata contraria al Jobs Act, fin da quando ero nel Pd nel 2015», ha spiegato la segretaria dal palco della Versiliana due sere fa. Motivo per cui «seguiremo le iniziative della Cgil», ossia l’annunciato referendum per cancellare le norme introdotte da Renzi. Parole che tra i dem sono state accolte da un silenzio glaciale. Perché per un pezzo del partito che condivide la linea della segretaria (quello degli ex Articolo Uno di Bersani e Speranza e quello dei nuovi iscritti ex sinistra), ce n’è un altro, molto più pesante a livello di numeri, che il Jobs Act l’ha sostenuto anche in Parlamento. Una contraddizione che in primis Renzi ei suoi non mancano di far notare. «Ho una domanda per chi ha votato il Jobs Act in direzione, in Aula, in Consiglio dei Ministri», attacca il leader di Iv anticipando il suo editoriale sul Riformista. «Amici carissimi scrive Renzi come fate a organizzare il referendum contro ciò che voi stessi avete voluto? Vi state facendo un autoreferendum, lo capite?». E ancora: «Non lo sentite un brivido lungo la schiena? E soprattutto:

Le critiche

Ma la scelta di seguire la Cgil sull’addio alla riforma non piace neanche a Carlo Calenda: «Appoggiare il Referendum per l’abolizione del Jobs Act è un grave errore da parte del Pd», twitta il leader di Azione (la cui presenza alla festa dell’Unità domani sera con Pierluigi Bersani resta in forse). «Occorre lavorare sui salari poveri con il salario minimo e sui salari medi attraverso la detassazione del salario di produttività, non ingessare il mercato del lavoro». E se a microfoni aperti nessuno, tra i riformisti dem, prende le difese della legge renziana, a taccuini chiusi qualcuno la legge così: «Un modo per strizzare l’occhio a Giuseppe Conte». Che, non a caso, sarà alla Festa di Ravenna il 9 settembre. Lui sì, confermatissimo.