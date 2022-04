Scholz: “Putin non informato bene, gli nascondono molte verità”

Vladimir Putin non sarebbe bene informato dai suoi consiglieri della reale situazione in Ucraina. Lo sostiene il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo che nei giorni scorsi l’intelligence americana e britannica avevano già espresso dubbi in proposito. In un podcast che verrà trasmesso domani, Scholz ha espresso la convinzione che “il presidente russo non sia informato in modo appropriato” e che “i suoi stessi servizi gli stiano nascondendo molte verità, per esempio quanti soldati russi sono morti in questa guerra”.

Il Cancelliere

E ancora, l’opinione del cancelliere tedesco è che la Russia non possa emergere in ogni caso vittoriosa dal conflitto: “Questa guerra non sta solo distruggendo l’Ucraina, ma anche il futuro della Russia”, che, senza una soluzione pacifica, non ha chance di tornare neanche a una crescita economica “ragionevole”.