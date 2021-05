Schwazer: Da Re (Lega), Europa intervenga contro ingiusta squalifica atleta italiano. Acceda a Olimpiadi Tokyo

“L’Europa ha il dovere di intervenire per garantire che lo sport sia trasparente e non oggetto di ingiustizie. Per questo, chiedo alla Commissione Europea di attivarsi contro l’ingiusta squalifica per doping a danno dell’atleta italiano Alex Schwazer, affinché il nostro marciatore, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, possa partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo alla luce di quanto emerso in sede giudiziaria”.

Da Re

“Considerato, infatti, che il marciatore azzurro è stato assolto dalla giustizia ordinaria, viste le motivazioni del Gip Walter Pelino che mettono sotto accusa la credibilità del sistema antidoping, mi sono rivolto alla Commissione affinché intervenga a difesa di Schwazer squalificato fino al 2024. Anche a fronte della decisione del Tribunale Federale Svizzero che ha respinto, incomprensibilmente, la richiesta di sospensione della squalifica è necessario che l’Ue si attivi perché Schwazer possa tornare presto in pista”.

Così l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione.