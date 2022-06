Scissione 5 Stelle, Meloni: “Di Maio? Follia tenere in piedi questo governo”

“Lo strappo di Di Maio? Mai vista una scissione di partito per continuare a stare nello stesso governo e votare gli stessi atti”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intercettata nei pressi della Camera si esprime così sull’addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle e sulla scissione annunciata ieri. Per la presidente di Fdi si è di fronte ad uno scenario in cui la politica si rivela lo spazio usato per “la gestione del potere e litigi personali”.

L’attacco

“Quelli che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno hanno finito per mettere la democrazia in salamoia – sottolinea – . Ma al di là del giudizio sulle persone e le scelte, ritengo che continuare a tenere in piedi questi governo a fronte dello scioglimento di fatto del principale partito di maggioranza che lo sostiene sia una follia”, conclude la leader del maggior partito di opposizione al governo Draghi.