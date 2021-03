Scuola e figli: un webinar con esperti organizzato dall’amministrazione comunale

“Come sostenere i figli in questo periodo: dalla gestione delle emozioni alle strategie per coltivare il rapporto genitore-figlio” è il tema di un Webinar che si svolgerà venerdì 26 marzo dalle 20.30 alle 22.00 rivolto a tutti i genitori e gestito dalla psicologa Valentina Fornasier e dall’educatrice Giulia Franceschinis della Cooperativa Itaca per affrontare il tema della genitorialità in questo particolare periodo.

L’argomento

Nel corso dell’incontro si approfondiranno le tematiche legate al rapporto genitore-figlio, promuovendo strategie possibili per dare risposta ai bisogni che si presentano e per supportare i figli nella gestione delle emozioni.

Come partecipare

Per partecipare è necessaria una pre-iscrizione tramite il seguente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cQ7ZwUUPbU29RPt1zJugwAqSF1t8- -dLmRaJ1_zd2tVUNVNNRjNRQzJOOFVCNDlaNkw5TTVZNjUyTS4u

L’assessore

Sull’importante appuntamento è intervenuto l’assessore alle politiche della scuola del Comune di San Michele al T. Cristina Cassan: “La situazione che stiamo vivendo collettivamente è nuova e destabilizzante. La scuola in una situazione di “anormalità”, come quella attuale, dovuta alle misure preventive sottolinea la necessità e l’importanza di poter gestire questo momento di crisi non solo da un punto di vista didattico ma anche dal punto di vista psico-educativo”. Gli obiettivi degli incontri riguardano: rispondere ai traumi ed ai disagi derivanti dall’emergenza Covid 19;prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; fornire un supporto psicologico rivolto alle famiglie;educare le famiglie alla salute e al benessere psicologico individuali e indirettamente per il supporto alla crescita dei propri figli, integrando le tre componenti base dello star bene (emotive, cognitive e sociali); promozione delle competenze genitoriali nella gestione di eventuali forme di disagio e/o malessere dei figli.

Le tematiche

Nel corso dell’incontro si approfondiranno le tematiche legate al rapporto genitore-figlio, promuovendo strategie possibili per dare risposta ai bisogni che si presentano e per supportare i figli nella gestione delle emozioni. Successivamente i partecipanti riceveranno il link di accesso al webinar nella mail indicata in sede di iscrizione. Il webinar si svolgerà online nella piattaforma scolastica. La proposta progettuale potrà essere successivamente declinata anche in vista della prosecuzione del servizio nel 2021, in base ai bisogni e alle necessità emerse in questa prima fase.