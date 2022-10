Scuola, i presidi vogliono il ritorno della mascherina: «Altrimenti aumentano i contagi»

I presidi vogliono il ritorno della mascherina a scuola. «Bisogna incrementare la vaccinazione per un anno scolastico sereno. La mascherina obbligatoria andrebbe ripristinata, non solo a scuola ma in tutti i luoghi ci sia affollamento», ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi.

Le parole

«Tutti quelli che non si sono vaccinati si devono vaccinare – ha ribadito Giannelli -. e la mascherina è la principale misura di precauzione per una malattia contagiosa. Con questa mascherina ci dovremo fare i conti per anni. Dire basta mascherine è una misura semplicistica che sta portando infatti ad un aumento dei contagi. Linee guida? Noi vorremmo una chiara posizione espressa dagli esperti sanitari che però non sono tutti d’accordo e per questo anche l’autorità politica si trova un po’ in imbarazzo. Dal 1° settembre se non cambiasse nulla potremmo tornare a scuola senza mascherine», ha aggiunto.