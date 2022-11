Segre: ‘Ancora minacce dai no vax, questa volta denuncio’

“La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d’Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una no vax. Non più tardi di ieri mi è arrivata una maledizione così forte firmata, per cui una volta tanto farò causa a questa persona”.

Le parole di Liliana Segre

“Oggi la Senatrice a vita Liliana Segre, una donna straordinaria, ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19 all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Qui su Facebook, nei commenti ai post dei giornali che hanno divulgato la notizia, si sono riversati moltissimi commenti a dir poco schifosi contro la Senatrice Segre”. Lo scrive su Fb il deputato M5S Stefano Buffagni, 18 febbraio 2021. “Non voglio commentare l’odio di questi piccoli uomini e donne, di questi mentecatti. Voglio solo esprimere tutta la solidarietà alla Senatrice Segre per gli attacchi ignobili ricevuti. Cara Senatrice Segre, Lei è una donna con un coraggio fuori dal comune, ha vissuto il vero orrore e sono certo che nei confronti di questa gentaglia potrà provare solo commiserazione”, conclude. ANSA / Ufficio stampa PD Milano +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++

Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre al forum nazionale delle donne ebree d’Italia a Milano. “Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni”.