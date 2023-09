“Senza aiuti non si vince”

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla chiaro a un gruppo di cinquanta senatori in un incontro privato al Campidoglio: “Se non otteniamo gli aiuti, perderemo la guerra”. Il contenuto dell’incontro è stato riferito al New York Times dal leader della maggioranza del Senato, Chuck Schumer, democratico di New York. E il quadro è complicato dal fatto che alla Camera, controllata dai Repubblicani, non c’è nessuna intenzione di far arrivare a Kiev i fondi che chiede al più presto.

L’opposizione del repubblicano McCarthy

Lo speaker della Camera americana, il repubblicano Kevin McCarthy, da sempre contrario agli aiuti a Kiev, punta su una dilazione dei tempi per la nuova tranche di aiuti da Washington. McCarthy esclude di mettere nell’agenda l’approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno, come chiesto da Joe Biden. “Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci. Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all’Ucraina”, ha dichiarato, descrivendo tuttavia il suo incontro con Zelensky come “positivo” e “produttivo”.

Negata la sessione congiunta, Zelensky non parlerà al Congresso

Ulteriore segnale che i Repubblicani vogliono mandare a Washington (e al Paese, in chiave elettorale) è il mancato via libera a una sessione congiunta del Congresso, che avrebbe permesso a Zelensky di tenere un discorso e di rivolgersi a tutti. Il presidente ucraino ne aveva fatto richiesta, secondo una fonte della Cnn. “Quello che mi è stato chiesto è una sessione congiunta. Non abbiamo tempo per una sessione congiunta”, ha dichiarato McCarthy ai giornalisti. “Quindi, ho fatto esattamente quello che ho fatto con il primo ministro italiano e con il primo ministro del Regno Unito. Quando arrivano dei leader, riunisco sempre un gruppo bipartisan”.