Sergio Berlato (FdI-Ecr): Europa: la Corte dei Conti europea boccia Frontex

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “La Corte dei Conti europea boccia Frontex, l’agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell’Europa. In particolare, la Corte ha ritenuto insufficiente l’aiuto agli Stati membri e ai Paesi associati a Schengen a gestire i propri confini, valutando il suo operato come non idoneo a contrastare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera”.

Il parere di Berlato

“Invece di farci mangiare vermi e annacquare il vino, l’Europa si attivi concretamente per aiutare gli Stati membri e in particolare l’Italia nel difendere i propri confini e risolvere l’incontrollato arrivo di immigrati clandestini”.