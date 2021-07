Sergio Berlato (FDI-ECR): Il rapporto dell’Europa sulle prospettive a breve termine dei mercati agricoli restituisce proiezioni positive per l’agricoltura

“Il rapporto dell’Europa sulle prospettive a breve termine dei mercati agricoli restituisce proiezioni positive per l’agricoltura. Con il significativo calo dei contagi da Covid-19 in tutta Europa, i servizi di ristorazione, che sono stati tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria, occupazionale ed economica, stanno riaprendo e le restrizioni di viaggio vengono gradualmente revocate”.

Un buon segnale ma con qualche “difficoltà”

“La domanda di Stati Uniti e Cina in particolare di prodotti lattiero-caseari, suini, vino e olio d’oliva stimolerà le esportazioni. Questo andamento dovrebbe consentire un impatto positivo sul turismo estivo e sul consumo alimentare dell’Unione europea. Resta da risolvere il nodo Russia, il cui embargo colpisce un’importante lista di prodotti europei e soprattutto italiani con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, come ritorsione alle sanzioni imposte dall’Europa per la destabilizzazione dell’Ucraina. In questo particolare difficile storico, è indispensabile creare quante più occasioni di rilancio dei settori economici, ancora in sofferenza nonostante la lenta ripresa”.