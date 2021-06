Sergio Berlato (FDI-ECR): In Europa l’Italia è penultima per numero di laureati

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “I dati riportati da Eurostat certificano come in Europa l’Italia sia penultima per numero di laureati. Solo la Romania fa peggio di noi. Le fondamenta di uno Stato si radicano sull’istruzione dei suoi giovani”.

Il problema scuola

Il fallimento del nostro sistema scolastico si vede da questo risultato e da tutte le problematiche emerse durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. La prima attività ad essere stata sacrificata è stata proprio la scuola, aumentando così anche il divario tra famiglie povere e famiglie benestanti. Il compito della politica è investire nei nostri giovani e sul loro desiderio di apprendere. Solo un popolo istruito è forte e libero ed è a questo che ogni nostro sforzo deve tendere.