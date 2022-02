Sergio Berlato (FDI-ECR): L’Europa e i rischi del conflitto tra Russia ed Ucraina!

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “L’Europa sta valutando seriamente i possibili rischi sui cittadini europei ed italiani nel caso in cui scoppiasse il conflitto tra Russia ed Ucraina?”

L’approvvigonamento

“In primis vi è il rischio di approvvigionamento energetico, dato che quasi la metà del gas importato dall’Europa viene dalla Russia. Già i prezzi sono volati alle stelle, un ulteriore rincaro metterebbe al lastrico famiglie ed aziende italiane. Per non parlare poi di tutti i prodotti che i nostri imprenditori esportano in Russia, come macchinari, prodotti alimentari, abbigliamento, mobili, elettronica, farmaceutica, quindi anche il fatturato di numerose aziende italiane potrebbe calare drasticamente”.

Che si cerchi la pace

“Dopo due anni di crisi sanitaria, economica, sociale ed occupazionale l’Europa, e quindi l’Italia, dovrebbero avere come unico obiettivo la pace tra Russia e USA, evitando inutili sanzioni, che non farebbero altro che danneggiare ulteriormente la nostra economia”.