SERGIO BERLATO (FDI-ECR): L’Europa non può rendere eterno il Green Pass!

“L’Europa non può prorogare in eterno l’utilizzo del Green Pass, perché significherebbe avvalorare la tesi che sostiene che il lasciapassare verde sia solo un becero mezzo di tracciamento e di controllo delle masse”. Così l’on. Sergio Berlato, Deputato italiano al Parlamento europeo MEP e Parlamentare europeo del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei.

Sergio BERLATO in the EP in Strasbourg

“Sappiamo che in Italia si sta discutendo di estendere senza data di scadenza il lasciapassare verde a chi è già stato inoculato tre volte”.

La libertà non si annienta

“Ed in Europa già a settembre 2020 si parlava di creare un’identità digitale europea da utilizzare per fare qualsiasi cosa in qualsiasi luogo. La stessa tecnologia usata oggi per il lasciapassare verde e che sarà utilizzata per creare il famigerato passaporto sanitario vaccinale.

L’Europa vuole forse annientare qualsiasi libertà e controllare ogni aspetto della vita dei cittadini europei?”.