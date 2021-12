Sergio Berlato (FDI-ECR): L’Europa ora vuole vietare vino e birra

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “Dopo la scellerata proposta di allungare il vino con l’acqua, l’Europa ora vuole infliggere un nuovo colpo alle eccellenze italiane, vietando il vino e la birra”.

Un colpo all’Italia

“La proposta che arriva da Bruxelles è di inserire una nuova etichettatura sanitaria sulle bottiglie di queste bevande, simile a quella riportata sui pacchetti di sigarette. Una proposta che colpisce soprattutto l’Italia, uno degli Stati dell’Unione europea che più investe nel settore enogastronomico e che dà lavoro ad oltre un milione di persone”.

Daremo battaglia

“Ci batteremo convintamente in Parlamento europeo contro l’ennesimo ricatto dell’Europa per difendere le nostre eccellenze e tutte le famiglie e lavoratori legati a questo settore per noi strategico e fondamentale”.