Sergio Berlato (FDI-ECR): L’Europa pensa solo ai morti per Covid!

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “Mentre l’Europa ed il mainstream parlano quasi esclusivamente di morti per Covid, nessuno fa adeguate riflessioni di più ampio respiro, come la lenta ma inesorabile conquista cinese del nostro territorio, che non si limita a quartieri interamente occupati dai loro negozi e ristoranti, ma si riflette anche nella mancanza di materie prime, nella mancata fornitura di componenti con ritardi sempre più insostenibili e nell’aumento dei prezzi che condurrà inevitabilmente ad un peggioramento della situazione economica del nostro Paese”.

Il bisogno dell’Europa

“L’ Europa, così come l’Italia, ha bisogno di politici seri con una visione più ampia ed a lungo raggio. I politici focalizzati solo sul presente impediscono la risoluzione dei problemi con l’incapacità di programmare la crescita e lo sviluppo sia per le presenti che per le future generazioni”.

Il biosogno

“Abbiamo bisogno di una classe politica e dirigenziale che sappia guardare al futuro”.