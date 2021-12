Sergio Berlato (FDI-ECR): L’Europa ritiene il Natale poco inclusivo!

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “La Commissione Europea, tramite un documento interno, ritiene che il Natale sia una festività poco “inclusiva”. Questa definizione non basta all’Europa, pare che anche i nomi Maria e Giovanni siano nel mirino, perché sarebbero “offensivi” per i non cristiani”.

Politicamente corretto

“Siamo proprio alle solite. Il politicamente corretto colpisce ancora e questa volta attacca una delle festività cristiane più importanti di sempre. Una data estremamente inclusiva che unisce tutti nell’amore universale”.

Un’assurdità

“L’ennesimo colpo basso, l’ennesima assurdità, l’ennesima visione deviata di una élite che vuole cancellare la cultura e la tradizione di un popolo. Noi ci batteremo per difendere la nostra identità che deve essere rispettata senza se e senza ma. Solo attraverso il rispetto di tutti ci può essere vera inclusione”.