Sergio Berlato (FdI-Ecr): L’Europa vuole che gli Stati membri tirino il freno a mano

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Fin dall’inizio abbiamo espresso la preoccupazione che i fondi del Recovery Fund fossero solo un altro modo di chiamare il Mes. La nostra speranza è sempre stata quella di venire smentiti, ma le “Raccomandazioni specifiche per Paese” stillate dalla Commissione europea lasciano pochi dubbi. Nel momento in cui i Paesi europei hanno bisogno come l’aria di spesa pubblica per contrastare gli effetti devastanti dei lockdown, Bruxelles chiede di limitarne l’aumento.

Il pericolo

Il rischio di restare con il cerino in mano è concreto. Infatti, le spese correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono anticipate dagli Stati e solo in un secondo momento la Commissione interviene per il rimborso, a patto di rispettare tutte le condizioni capestro. Il pericolo è di vedersi bloccare le erogazioni. L’Europa vuole che gli Stati membri tirino il freno a mano, perché la realtà è che si scrive Recovery Fund ma si legge austerità.