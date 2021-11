Sergio Berlato (FDI-ECR): L’Europa vuole mettere al bando i cibi italiani!

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “Possiamo anche dire addio alla filiera di cibi italiani, perché l’Europa sta cercando di mettere al bando le nostre eccellenze. Un enorme danno non solo per la nostra economia, ma anche per la salute dei cittadini italiani europei e non”.

I dati

“Quasi l’85% dei cibi italiani rischiano il famigerato semaforo rosso: dal prosciutto all’olio, tanto da considerare le patatine fritte più salutari di un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva. È questa la follia alla quale stiamo assistendo”.

L’attacco

“Per noi è un attacco, davanti al quale non possiamo rimanere inermi. Qui stanno denigrando i prodotti di qualità simbolo del Made in Italy, senza tenere in considerazione né l’evidenza scientifica, né criteri oggettivi”.