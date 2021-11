Sergio Berlato: Lotta alle emissioni e addio all’agricoltura italiana. È questo il futuro che ci riserva l’Europa?

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. “Ormai non sanno più come far affondare i pilastri della nostra economia. Ora per piantare più alberi e ridurre le emissioni di anidride carbonica potrebbero essere eliminati allevamenti e campi”.

Che futuro ci vuole riservare l’Europa?

“Cibi provenienti da Paesi terzi che non rispettano i nostri standard di qualità, tipicità e salubrità? Carne in provetta? Vermi come base della nostra dieta? Vino senza alcool? E nel frattempo continuano a distruggere i continenti più svantaggiati con una deforestazione selvaggia? Per non parlare della scellerata idea del Nutriscore che penalizza apertamente la dieta mediterranea”.

Fieri di non essere green

“Se questo significa essere “Green”, siamo fieri di non esserlo”.