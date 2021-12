Sergio Berlato(FDI-ECR): Europa dove sei? Qui rischiamo il blackdown!

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. ” Europa dove sei? Siamo talmente condizionati dalle parole restrizioni e lockdown che dimentichiamo la situazione economica attuale che coinvolge tutta l’Unione europea”.

L’approvvigionamento

“Solo in Italia rischiamo dei blackout energetici dovuti all’assetto dell’approvvigionamento. Un dato allarmante e spesso messo in sordina per nascondere il fallimento di una politica nazionale ed europea che mira esclusivamente al controllo dispotico della popolazione”.

Le nostre aziende

“Per non parlare poi della situazione delle nostre aziende, perno centrale della nostra economia, della mancanza di carta, prodotti farmaceutici, metalli per l’industria, microchip, ma anche grano, frumento e mais. I loro prezzi stanno raddoppiando o addirittura triplicando in tutto il Continente. L’ISTAT fissa l’inflazione al 3,8% ma siamo già proiettati verso il 5, in Germania si tocca il 5%, in Polonia il 7% e chissà come sarà la situazione quando cesserà la burrasca nota con il nome “Omicron”. Tanta povertà e desolazione. Non si può rimanere nell’ombra. È ora di alzare la voce!”