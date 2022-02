Sergo Berlato (FDI-ECR): L’Europa vuole aggiungere la lettera F al nutri-score per bandire le bevande alcoliche

Articolo redazionale a pagamento offerto dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Dall’Europa arriva un’altra scellerata proposta con protagonista il “nutri-score”. “I diabolici inventori dell’etichetta anti made in Italy vogliono aggiungere all’etichetta cara ai divoratori di insetti e cibi insalubri delle multinazionali la lettera F dell’infamia, con lo scopo di bandire tutte le bevande alcoliche. Un chiaro e diretto attacco alle eccellenze italiane. Se questo è davvero ciò che l’Europa vuole, noi difenderemo a tutti i livelli possibili il nostro sistema agroalimentare, i nostri agricoltori, allevatori e imprenditori per salvaguardare la nostra incomparabile tradizione alimentare, riconosciuta e valorizzata in tutto il mondo”.

La sana alimentazione

“Se i burocrati europei non saranno in grado di distinguere tra l’abuso e il gusto che caratterizza la qualità, la tipicità e la salubrità delle eccellenze del made in Italy, penseremo noi ad educarli alla corretta e sana alimentazione”.