Sì al bonus psicologico, 600 euro per curare il disagio provocato da due anni di pandemia

Il “bonus psicologico” sarà una realtà. L’approvazione alla misura è stata inserita all’interno del decreto Milleproroghe dopo essere stato in un primo momento escluso dalla legge di bilancio 2022. La notizia è arrivata tramite un tweet del deputato Pd Filippo Sensi, prima firma dell’emendamento.

20 milioni di stanziamento

In tutto vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l’altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Il voucher

La misura prevede 600 euro di voucher a persona per sostenere i percorsi di salute mentale. Potranno accedervi tutti, senza distinzioni d’età, dopo prescrizione medica e diagnosi del disagio e sarà riconosciuto, come ogni bonus, per fasce Isee fino alla soglia di almeno 50mila euro. Saranno interessate dall’iniziativa circa 18 mila persone.