Si combatte a Kiev. Dall’invasione quasi 200 morti, anche bambini. Zelensky: “Armi in arrivo”

Poche ore di calma hanno interrotto la battaglia di Kiev. Dall’alba il rumore delle armi è ripreso. Esplosioni e attacchi sono raccontati dall’agenzia Interfax che conferma i “combattimenti nelle strade” della capitale. Il governo ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo ‘The Kiev Independent’, ci sarebbero state circa 50 esplosioni e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska, la linea 1 della Metropolitana di Kiev. Un duro scontro che si è concluso con “l’ennesima vittoria sulle forze russe nella capitale: la 101/a brigata Ucraina ha distrutto una colonna russa formata da due auto, due camion con carri armati e un altro carro armato, neutralizzati vicino alla stazione”, scrivono i media ucraini.

I dati

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute ucraino i “morti sono 198 morti, tra i quali 3 bambini, i feriti 1.115 persone inclusi 33 bambini” dall’inizio dell’attacco. Bimbi feriti anche negli scontri a Kiev. Lo rivela il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klyčko: “35 feriti, tra loro due bambini” che aggiorno sullo stato dei combattimenti in città: “La notte è stata dura, ma non ci sono truppe russe nella capitale. Il nemico sta cercando di entrare in città in particolare dal lato di Gostomel, Zhitomir”. Tra i feriti citati dal primo cittadino ci sono i residenti un palazzo, situato in un quartiere residenziale, colpito da un missile.