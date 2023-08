Si dimette De Angelis

Dimissioni «irrevocabili». Dopo le polemiche che lo avevano investito nelle scorse settimane, Marcello De Angelis lascia il suo incarico di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. La decisione è stata comunicata ieri con una lettera al governatore Francesco Rocca, al quale De Angelis aveva anticipato l’intenzione di dimettersi durante un colloquio privato.

La lettera

«Dopo attenta riflessione si legge nella missiva mi trovo nelle condizioni di dover fare una scelta di cui mi assumo tutta la responsabilità. Sono stato messo alla gogna per un post su Facebook scrive De Angelis in cui ho espresso perplessità su una vicenda giudiziaria sulla quale molti altri prima e meglio di me e in modo più autorevole, si erano pronunciati in maniera analoga». Il riferimento è al caso da cui erano nate le polemiche, ossia le parole pubblicate dall’ormai ex portavoce in occasione dell’anniversario della strage di Bologna: «So per certo che non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini», era intervenuto De Angelis. «Non è un’opinione: lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali».Un post per il quale il giornalista, ex deputato ed ex militante di destra aveva poi chiesto scusa, pur spiegando di non voler rinnegare le proprie convinzioni. «Rivendico il diritto al dubbio e al dissenso ribadisce nella lettera di dimissioni anche se non posso negare di essermi espresso in modo inappropriato». Poi aggiunge: «La mostruosa macchina del fango può stritolare chiunque e mi ha preso di mira mettendomi alla gogna rovistando nella mia vita». Di qui la decisione di lasciare: «Ho scatenato dure pressioni politiche contro l’Istituzione che oggi rappresenti e, pur nella consapevolezza che i tuoi avversari non hanno argomenti o la forza per importi le decisioni che auspicherebbero, la mia stessa coscienza è più forte e più legittimata di loro a chiedermi di fare un passo indietro».Una scelta che il governatore Rocca mostra di apprezzare: «Lo ringrazio per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato», afferma il presidente in una nota. «Così come ha la mia gratitudine prosegue per aver messo al riparo l’Istituzione che presiedo dalle inaccettabili strumentalizzazioni di queste settimane, pagando il prezzo per una canzone scritta tanti anni fa e rispetto alla quale ha manifestato tutto il suo imbarazzo e orrore».

Le polemiche

A scatenare le critiche dell’opposizione nei confronti dell’ex responsabile Comunicazione, infatti, dopo il post sulla strage di Bologna erano stati anche alcuni articoli di stampa che avevano riportato a galla il testo di una canzone della band 270bis, scritta di suo pugno, contenente riferimenti antisemiti. «Risale a un periodo della mia vita in cui non mi riconosco», aveva poi precisato De Angelis. A gettare benzina sul fuoco, poi, aveva contribuito una foto caricata su Instagram dallo stesso ex deputato lo scorso dicembre, e ripresa nelle ultime settimane, in cui dietro un bicchiere di vino si intravedeva un candelabro di terracotta. Riconosciuto da molti non come un candelabro qualunque, ma un “candelabro Yule” amato da Himmler, braccio destro di Hitler, dunque un oggetto simbolo di orrore.Infine la polemica sul cognato, che secondo le accuse De Angelis avrebbe «fatto assumere» nello staff Comunicazione della Regione (un posto per il quale non era previsto un concorso pubblico). Rocca ne sarebbe stato all’oscuro. Il governatore però difende l’ex collaboratore: «Posso testimoniare in prima persona afferma Rocca l’evoluzione della personalità di De Angelis. Un percorso di maturazione, di autoconsapevolezza e di trasformazione interiore. Sicuramente tutto questo non può cancellare il suo passato, ma ha forgiato e continuare a formare il suo presente e il suo futuro».Intanto plaude alle dimissioni il Pd, dalla segretaria Elly Schlein al senatore Filippo Sensi. Lo stesso fanno Cinquestelle, Italia viva e Azione, che parlano di «scelta doverosa».