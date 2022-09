Siccità, Conte (Lega), Europa deve fornire strumenti adeguati per prevenire e affrontare emergenze

“Eventi meteorologici estremi e disastri naturali, come avvenuto per la tempesta Vaia o, più di recente, con gli incendi sul Carso triestino o le trombe d’aria che hanno colpito il litorale e altre località del Veneto, stanno diventando sempre più frequenti. In Italia da qualche anno assistiamo a ondate di maltempo che provocano enormi danni ambientali ed economici a cittadini, famiglie, imprese. Di fronte a questa nuova, spiacevole normalità, gli Stati membri devono essere pronti a intervenire. E l’Europa deve fornire strumenti adeguati”.

Piani adeguati

“Servono piani di prevenzione e tutela del paesaggio, ma anche strumenti di risposta rapida per garantire a Protezione Civile e Vigili del Fuoco di gestire queste emergenze. Il cambiamento climatico esige che mitigazione e adattamento siano la guida delle prossime politiche Ue. Politiche che devono essere a misura di natura e di uomo, perché non è con fanatiche ideologie ambientaliste che si affrontano e si risolvono i problemi”.

Così Rosanna Conte, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria a Strasburgo.