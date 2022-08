Siccità: Da Re (Lega), da Commissione servono immediate misure economiche a supporto di aziende agricole europee

“L’Europa metta in atto, il prima possibile, misure economiche per supportare la produzione agricola e le aziende agricole europee penalizzate dagli effetti di questa tremenda siccità. Non solo, adotti degli strumenti finanziari specifici per supportare i Paesi Membri, in particolare quelli del sud Europa, gravemente colpiti da questa drammatica crisi idrica. Il 47% del territorio europeo, infatti, è attualmente in condizioni allarmanti mentre il 17% è in condizioni di allerta. Gli effetti sono molteplici. La siccità non solo aumenta le aree a rischio di incendi ma causa un forte stress idrico della vegetazione”.

I dati

Secondo il Centro Comune di Ricerca (CCR), la resa del mais è del 16% inferiore alla media degli ultimi cinque anni in Europa, la soia il 15% e il girasole il 12%. Anche i settori dell’energia, ovvero la produzione idroelettrica e il raffreddamento degli impianti di produzione di energia elettrica, risentono del deficit piovoso. Questo deficit ha provocato un aumento delle temperature e un basso livello dell’acqua che ha colpito tutti i fiumi d’Europa almeno in alcuni dei loro tratti. A fronte di tutto questo bisogna agire e bisogna farlo in fretta”. Così l’europarlamentare della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione alla Commissione europea depositata questa mattina.