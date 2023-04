Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, trasferito in un reparto di degenza ordinaria

Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva del San Raffaele ed è stato trasferito in reparto. L’ex premier era stato ricoverato 12 giorni fa a causa delle complicanze di una leucemia cronica. L’ultima notte del leader di Forza Italia in terapia intensiva è stata tranquilla e sono stati i medici a dare il via libera al trasferimento in una stanza di degenza ordinaria. Una decisione maturata in virtù del “constante miglioramento” del quadro clinico di cui avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Le visite







Ieri Berlusconi ha ricevuto la visita del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che è arrivato in ospedale poco prima delle 16.30, della figlia Marina e di Orazio Fascina, il padre della compagna dell’ex premier, Marta, che in questi giorni è stato accanto alla figlia recandosi spesso al San Raffaele.

Il fratello

Paolo Berlusconi, arrivando al San Raffaele, ha risposto “sì”, sorridendo e annuendo a chi gli ha chiesto se il fratello fosse stato dimesso dal reparto di intensiva. Da dietro il finestrino dell’auto, ha mostrato ai cronisti un pollice in su, dicendo “tutto bene” e facendo poi con le mani il gesto di invito alla cautela: “Piano piano”. “Mi auguro di finire presto questo vostro lavoro: vuol dire che va tutto bene”, ha concluso prima di varcare la cancellata di via Olgettina 60.

I saluti di Salvini

La notizia del trasferimento in un reparto ordinario è stata subito accolta con entusiasmo dal segretario della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che su Twitter gli ha dedicato il messaggio: “In bocca al lupo Silvio, amico mio!”.

Gasparri

“Berlusconi e il Monza vincenti. Abbracci e auguri al nostro presidente, ti aspettiamo il 5 maggio. Sempre con te!”, ha scritto su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. A commentare la “bellissima notizia”, poi, anche il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi: “Ne siamo molto felici. Forza Silvio, ti aspettiamo presto in Parlamento”.