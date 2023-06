Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Si trova nel reparto di degenza ordinaria, dove trascorrerà la notte. Il ricovero è avvenuto per eseguire accertamenti già programmati relativi alla leucemia mielomonocitica cronica. Il leader di Forza Italia era stato dimesso tre settimane fa, dopo 45 giorni di degenza, prima in terapia intensiva e poi in reparto ordinario per un’infezione polmonare dovuta alle complicazioni della leucemia cronica. Oggi era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo “stato maggiore” di Forza Italia.

Il primo bollettino medico

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, a oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. Lo riporta il bollettino medico diramato dai Professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Gli auguri di Salvini

“Forza Silvio”, con l’emoticon del gesto di incoraggiamento e una foto del leader FI: Matteo Salvini, sui social, rivolge così i suoi auguri a Silvio Berlusconi in seguito al nuovo ricovero.

Nel pomeriggio il leader della Lega ha anche telefonato a Berlusconi. La chiamata è avvenuta durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo e che vede imputato il ministro, da sapere la Lega. È stata l’occasione per un saluto affettuoso: Salvini ha chiesto rassicurazioni sulla salute del Presidente. I due hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio, si fa sapere.

Marina Berlusconi in visita al San Raffaele

Marina Berlusconi, figlia del leader di Forza Italia Silvio e presidente del gruppo Arnoldo Mondadori e Finivest, è appena entrata dal passo carrabile dell’Ospedale San Raffaele per far visita al padre, nuovamente ricoverato. L’ex premier era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero per curare una complicanza polmonare dovuta a una leucemia mielomonocitica cronica.