Simone Furlan, albergatore critica il Governo

Simone Furlan, imprenditore-albergatore del Nord-Est, ha pubblicato via Facebook un video dal suo bell’hotel a 4 stelle, il Glamour, desolatamente vuoto. Se pensiamo alla desolazione la mente non può che correre alle scende del famoso film Shining. Forse un paragone azzardato. Ma Simone Furlan non si tira indietro. E spiega perché, con un semplice video, lancia un grido di allarme. Una forma di protesta verso il governo Conte 2. “Non ci stiamo a “fallire” così”. Questa in sintesi la questione.

Simone qual è la situazione attuale?

“Il paragone cinematografico ci può stare assolutamente. Solo che in questo caso è la crisi che sembra rincorrerci con l’accetta. E il governo sta facendo a pezzi le nostre piccole e medie imprese. Da un lato non capendo la portata devastante di questa crisi. Dall’altro sfornando decreti su decreti che di concreto hanno poco o nulla. Ho terminato la costruzione dell’hotel nel 2012 e dopo un iniziale avviamento siamo diventanti una delle strutture di riferimento del nostro territorio. Come? Puntando sulla qualità dei servizi e sulla costante formazione del nostro personale. Lavoravamo stabilmente con una occupazione media pari al 90% . Ma a fine febbraio con questa epidemia è come se fosse scoppiata una bomba”.

Simone, reazioni al suo appello?

“Ho girato quel video per portare una testimonianza alla politica dei palazzi romani. Inutile nasconderlo. È distante dalla realtà delle imprese. Di cosa noi imprenditori stiamo vivendo. Un modo per far toccare con mano al Presidente Conte la carne viva sulla quale i suoi decreti impattano. Non immaginavo che il video sarebbe diventato virale. Infatti ha raggiunto centinaia di migliaia di persone. Da diversi giorni sono subissato di telefonate, mail e messaggi di persone e imprenditori da tutta Italia. Tutti nella mia stessa situazione. Si sentono completamente abbandonati e, oltre a manifestare solidarietà, mi chiedono di unire le forze. E andare a Roma per far ascoltare le nostre istanze. Molti lamentano la scarsa efficacia delle associazioni di categoria. E non posso dargli torto”.

Con il Glamour deserto, cosa fa Simone durante il giorno?

“Sono come il capitano di una nave. Sono l’ultimo ad abbandonare. Così al fine di salvare la mia impresa ho dovuto mettere in cassa integrazione quasi tutto il personale. E mettermi in prima linea. Assieme al mio socio abbiamo deciso, più per orgoglio che per convenienza, di non chiudere l’hotel. E ci stiamo alternando con turni che arrivano anche alle 18 ore giornaliere. Spero di poter al più presto reinserire in azienda i miei collaboratori che sono la mia famiglia allargata. Meritano la certezza di un lavoro che doni serenità alle loro famiglie”.

Cosa vi manca per portare le vostre istanze a Roma?

“È incredibile che nelle innumerevoli task force che il governo ha istituito non ci sia una rappresentanza di piccoli e medi imprenditori che potrebbero portare la concretezza e le necessità di tutti i giorni, ma tutto ciò rappresenta, per l’appunto, la distanza di questo governo dalla realtà. Pertanto sarebbe un bel gesto da parte di Conte ricevere una nostra rappresentanza anche perché stiamo elaborando delle idee molto interessanti a costo zero per lo Stato”.

Zaia, come si sta muovendo?

“Luca Zaia è un patrimonio per noi veneti, incarna concretezza e pragmaticità del nostro popolo. Si è sempre contraddistinto per il suo essere operativo. Dote necessaria per un territorio straordinario e complesso come il nostro. Il suo gradimento ne è la prova. Va detto inoltre che è stato colui che per primo e meglio ha capito la portata di questa pandemia. Affidandosi ai giusti esperti ha gestito efficientemente la crisi, cosa che in Italia tutti, anche le opposizioni, ora gli riconoscono”.

Simone coltiva ancora la passione politica?

“Mi considero un imprenditore che cerca di fare qualcosa per la collettività. Da sempre con le radici nel centro destra e con un’anima liberale. Ho capito da tempo che se non ti interessi della politica lei si interessa di te e spesso lo fa molto male. Per anni al fianco di Silvio Berlusconi che considero un padre acquisito, al quale mi lega un rapporto speciale.

Stimo da sempre Giorgia Meloni. Oltre ad essere molto preparata si batte con passione e grinta per le cause in cui crede. Doti preziosissime. Così mi sono messo a disposizione per dare il mio apporto e portare avanti i temi che mi sono cari. Tuttavia la politica mi ha sempre visto come un oggetto estraneo perché in fondo sono uno spirito libero. Quanto alla situazione del centrodestra credo senza alcun dubbio che sia maggioranza assoluta nel paese reale. Quando si andrà a votare lo si vedrà chiaramente”.