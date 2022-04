Sindaco Mariupol: “Russi non sono riusciti a conquistarla, è nostra”

“Mariupol resta ucraina. I russi non sono riusciti a conquistarla. Non si è sottomessa all’esercito nemico che ci ha attaccati il 24 febbraio. Sono 59 giorni che è in mano dei suoi difensori, i nostri ragazzi coraggiosi che difendono la nostra città, la nostra nazione, il nostro futuro. Sono dei veri eroi. Ne siamo fieri”. Così il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko a poche ore dalla capitolazione.

L’appello

“Chiediamo alla comunità internazionale di unirsi per salvare gli abitanti di Mariupol. In Ucraina è in corso un genocidio che già in autunno Putin aveva annunciato, affermando che la nostra nazione non esiste. Va iniziata un’evacuazione sistematica verso i territori controllati dall’Ucraina delle persone che si nascondono intorno ad Azovstal o nei rifugi dello stabilimento. Sono tante, io non voglio dire i numeri, per noi ogni vita è importante” dice il sindaco di Mariupol. I cittadini hanno accesso a cibo e medicinali? “La situazione in tutta la città è molto complicata da punto di vista umanitario, manca l’acqua potabile, non ci sono medicine né cibo, è una catastrofe umanitaria, i russi non permettono di portare aiuti. I cittadini sono in ostaggio dei russi. I corridoi umanitari non funzionano. Mariupol ha perso, purtroppo, tutto. Bisogna oggi aiutare coloro che sono rimasti senza nulla, senza vita, senza appartamento, senza futuro. Dobbiamo dare a queste persone la speranza di salvarsi, di vivere in Ucraina. Ogni partner internazionale oggi ha la responsabilità personale sia delle decisioni prese che di quelle non ancora prese”.