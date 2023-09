Soglia del 3% alle Europee

Soldati, cavalli di ritorno e belle statue. A nove mesi esatti dal voto Ue, partiti italiani e schieramenti europei iniziano a partorire le prime mosse per una corsa che vede oggi favorito il centrodestra. Se a rompere gli indugi sulle candidature ci ha pensato ieri Matteo Renzi che per il post-Terzo Polo ha lanciato il nuovo brand de “Il Centro”, nell’altro senso – e cioè nello fermare le voci di una partecipazione diretta alla contesa di giugno 2024 – sono in molti a dirsi indisponibili. Almeno per ora. Al recentissimo niet di Lucia Annunziata e a quello più datato del Commissario Ue Paolo Gentiloni, per le liste dem Elly Schlein dovrà fare a meno anche del sindaco di Milano Beppe Sala e dell’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Non solo però. Se quest’ultimo ne fa una questione di appartenenza, a pesare sull’attendismo dem paiono essere le incognite sul nuovo corso. Il Nazareno ad oggi tentenna tra l’idea più identitaria di lanciare nelle 5 circoscrizioni (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole) tutte capilista donne, quella meno strategica di imporre come primo nome Schlein o quella della minoranza di puntare sugli amministratori locali, con in pole position Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Dario Nardella e Giorgio Gori.

Il centro

Tornando a Renzi la sfida è senza dubbi complessi. «Non perché alla ricerca di un’ulteriore riga del mio curriculum – ha sottolineato nella conferenza stampa di ieri – ma per affermare che bisogna dare una sveglia all’Europa altrimenti si va tutti a casa. L’Europa rischia di saltare». Stando ai rumors sull’ex premier però, la discesa in campo nasconderebbe anche l’ambizione personale di ricoprire una qualche carica europea. Eventualità di cui per altro il fondatore di Italia Viva avrebbe già parlato con Emmanuel Macron, ottenendo una mezza promessa dal leader della famiglia europea Renew. In ogni caso il 40% ottenuto alle Europee del 2014 dal suo Pd (senza che ne fosse capolista) è poco più di un ricordo. Il nuovo format infatti, punta ad un superamento più realizzabile dello sbarramento del 4%. Per farlo la porta resta aperta a tutti: dai “Tempi Nuovi-Popolari uniti” di Beppe Fioroni a “Lombardia migliore” di Letizia Moratti. E, perché no, anche con il sindaco di Taormina e leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca (che però continua a difendere la sua autonomia e spinge per correre in solitaria). I movimenti in questo senso sono tanti. Anche per abbassare la soglia al 3%. Tanto che, come confermano fonti di maggioranza, è in corso un’interlocuzione per la modifica della legge elettorale europea. A spingere sono in particolare l'”Alleanza Verdi-Sinistra italiana” del duo Bonelli-Fratoianni e “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi. Ma sponde, più che da Renzi che ieri ha forse strategicamente smentito, potrebbero arrivare da Carlo Calenda e, rivelano da via della Scrofa («non pregiudizialmente contraria»), dalla stessa Forza Italia. Per quanto i sondaggi vedono oggi ben oltre la soglia del 3% il partito azzurro, la linea preponderante per il dopo-Berlusconi è quella di «non rischiare nulla». E quindi, appunto, meglio uno sbarramento inferiore.

Gli altri

Anche nel Movimento 5 stelle è già iniziato lo scouting di Giuseppe Conte alla ricerca di candidature in grado di fare incetta di preferenza: tra i nomi che girano si sono fatti quelli dell’ex presidente Inps Pasquale Tridico, della cantautrice Nina Monti (figlia di Patty Pravo e fedelissima di Beppe Grillo) e di Michele Santoro, che però potrebbe correre con una propria lista “arcobaleno” in tandem con Luigi De Magistris. Un altro esponente di cui si fa il nome in queste ore è Roberto Formigoni, che potrebbe tornare in pista nel perimetro del centrodestra. Lo stesso, ma a destra di FdI, dovrebbe fare l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, con il suo movimento dell’Indipendenza italiana. Mentre si valutano le mosse di Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, per cui non è escluso un accordo con Lupi.

La maggioranza

Da qualunque punto la si guardi in pratica, ai nastri di partenza le certezze sono poche. Anche per chi, come FdI e Lega, punta ad un exploit europeo. Se il generale Vannacci non ha sciolto la riserva, alla pari di Arianna Meloni (sorella della premier e plenipotenziaria di via della Scrofa che si è definita «un soldato» in attesa di indicazioni), restano da capire ancora le mosse dei leader. È chiaro infatti che se il premier dovesse decidere di candidarsi in prima persona come già fatto da Berlusconi durante la sua permanenza a palazzo Chigi, per tutti gli altri – Matteo Salvini in particolare – sarebbe quasi obbligatorio partecipare. Una personalizzazione della sfida che però, sottolinea chi segue da vicino il dossier europeo in maggioranza, potrebbe non fare benissimo alle alchimie del governo.