“Solo sangue No vax”, Tribunale dice no

Il Tribunale di Modena ha respinto la richiesta dei genitori di un bimbo che doveva essere operato al cuore. La famiglia chiedeva che gli fosse trasfuso soltanto sangue di persone non vaccinate contro il Covid, per paura di effetti vaccinali e per questioni religiose. Ma il Tribunale dà il via libera alla trasfusione.

Operazione da fare senza se e senza ma

Per il giudice tutelare, all’ospedale bolognese Sant’Orsola ci sono tutte le garanzie di assoluta sicurezza nel sangue fornito ai pazienti, qualunque sia la provenienza di esso. Il piccolo va operato.