Sondaggi politici: FdI primo partito, fiducia in governo al 42%

A circa 2 mesi dalle ultime elezioni, Fratelli d’Italia si confermerebbe ampiamente primo partito con il 29%, guadagnando 3 punti rispetto al 25 settembre scorso. È il dato che emerge dall’ultimo sondaggio politico condotto dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Il M5S, con il 17,4% ed in crescita di quasi 2 punti, supererebbe quindi un Partito Democratico in calo di 2 punti e mezzo, attestato oggi al 16,5%. Di fatto stabili la Lega all’8,7% ed Azione al 7,6%; perde quasi un punto Forza Italia al 7,3%; al 3,5% Sinistra e Verdi. Secondo l’Istituto Demopolis, inoltre, a un mese dal giuramento al Quirinale, il 42% degli italiani esprime una valutazione positiva sui primi 30 giorni di governo Meloni. Più alta al 48%, in crescita nelle ultime settimane, è la fiducia in Giorgia Meloni: il giudizio positivo degli italiani sulla Presidente del Consiglio risulta di 6 punti superiore rispetto alla valutazione complessiva dell’esecutivo.

La fiducia in Giorgia Meloni

Secondo l’analisi – si differenzia significativamente in base alla collocazione politica dei cittadini, con una punta del 96% tra chi vota Fratelli d’Italia. Si fidano della Premier 3 elettori su 4 della Lega ed il 65%% dei simpatizzanti del partito di Berlusconi. I giudizi risultano estremamente polarizzati: di Giorgia Meloni si fida un quarto di chi vota Azione ed appena il 7-8% degli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle. L’Istituto diretto da Pietro Vento ha fotografato infine la forza odierna delle coalizioni: la maggioranza di Governo (FdI, Lega e FI) otterrebbe il 45%, 2 punti in più del 25 settembre. Analogo ma totalmente frammentato – secondo i dati Demopolis per il programma Otto e Mezzo – sarebbe nelle urne il peso elettorale delle 3 opposizioni parlamentari: 20% per il Centro Sinistra (Pd, Sinistra e Verdi), 17,4% per i 5 Stelle di Conte, 7,6% per Il Terzo Polo di Calenda.