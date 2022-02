Spagna, re Felipe positivo al Covid

Il re di Spagna Felipe VI è risultato positivo al Covid. La notizia arriva da Madrid. Nel comunicato della Casa Reale si legge che il monarca, 54enne presenta per il momento sintomi lievi del coronavirus. Il re Felipe dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. Sospesi tutti gli impegni ufficiali durante la quarantena.

La Casa Reale: lo stato generale del re di Spagna è buono

La regina Letizia e la principessa Sofia che vivono con il re non presentano alcun sintomo del virus, possono quindi mantenere le previste, sottomettendosi comunque a continui controlli. La Casa reale assicura che lo stato generale del monarca è buono per cui potrà seguire le attività istituzionali dal palazzo della Zarzuela che è la residenza privata del Re di Spagna a Madrid.