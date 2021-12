Speedline: azienda sospende chiusura. Zaia, “Grazie a ministro Giorgetti. Regione veneto vuole salvare posti di lavoro e investire su filiera automotive”

“Ringrazio il Ministro Giorgetti per la velocità e l’efficienza nel dare risposta alla mia richiesta di convocazione di un tavolo veloce e urgente su Speedline. Apprendo la notizia che per ora c’è una fase di sospensione della decisione di chiudere. Non dobbiamo abbassare la guardia e, soprattutto, dobbiamo fare in modo che si trovino le soluzioni per la salvare quei posti di lavoro e la continuità produttiva di un’azienda strategica per il Veneto e per l’automotive”.

La situazione Speedline

Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta la notizia emersa nel corso del tavolo convocato dal MISE in merito alla situazione di crisi della Speedline di Santa Maria di Sala, incontro nel corso del quale la proprietà ha annunciato di sospendere la decisione di chiudere lo stabilimento.

L’obiettivo per Zaia

“Dobbiamo fare in modo di valorizzare un modello di filiera dell’automotive, che vogliamo sviluppare e potenziare in Veneto – conclude il Presidente Zaia -. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a seguire la vertenza. Lo è anche da parte del MISE, che ringrazio nuovamente, e spero ci possa essere sempre a fianco in questa vertenza così importante per il territorio e per il Veneto tutto”.