Spese militari, Letta: “Lavoriamo per evitare crisi di governo”

“L’Italia lascerebbe sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una crisi di governo. Sarebbe crisi dannosa per noi, per tutti noi. E sarebbe tremendamente negativa per il processo di pace e per chi soffre per via della guerra. Noi lavoriamo con impegno per evitarla”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

Conte mette in allarme i parlamentari DEM

Ma Conte fino a che punto vuole arrivare?”. Tra i parlamentari dem la domanda rimbalza intanto in Transatlantico. L’upgrade delle ultime ore, dopo il voto on line per la leadership contiana, allarma il Pd che fino a due giorni fa era convinto di trovare una soluzione al dossier spese militari agitato dai 5 Stelle. I dem ora si trovano stretti tra l’insistenza di Conte e la durezza, mai così forte, della reazione del premier Mario Draghi. Enrico Letta interviene via Twitter. Parla di Italia che lascerebbe “sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una crisi di governo”: “Noi lavoriamo con impegno per evitarla”, garantisce il segretario del Pd.