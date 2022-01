Stefano Puzzer positivo al Covid

Stefano Puzzer, il leader dei portuali di Trieste, è positivo al Covid. Lo ha annunciato il portuale triestino in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook. Puzzer, vaccinato, in ottobre aveva guidato la protesta dei lavoratori del Porto di Trieste contro l’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Aveva così organizzato manifestazioni che per un paio di giorni avevano anche bloccato la città giuliana. All’ultimo momento aveva annullato una manifestazione nazionale che aveva organizzato in Friuli Venezia Giulia. La questura di Roma e quella di Pordenone gli hanno inviato un foglio di via. Nelle settimane successive, si era spesso spostato in Veneto, fra Venezia, Treviso e Padova, dove era diventato l’anima delle proteste che tutti i sabati venivano organizzate nelle città capoluogo della regione contro i provvedimenti del governo. Puzzer parlava spesso dal palco per esprimere la contrarietà non tanto al vaccino, ma alla certificazione verde, obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati. Poi le ordinanze dei prefetti e dei sindaci, associate all’incalzare del maltempo e al calo delle temperature, hanno ridotto le manifestazioni.

Il video

Nel video pubblicato su Facebook, Puzzer racconta com’è stato contagiato: «Mia moglie è risultata positiva al tampone, sono andato a farlo anch’io e sono risultato positivo. Ora ci aspettano dieci giorni di quarantena». Il portuale replica indirettamente anche a chi sta cercando di «andare incontro al Covid», per ottenere il green pass da guarigione. Stare in quarantena «non mi rende felice, come potrebbe rendere felice qualcun altro nel dire “così avrò il green pass”: io ce l’ho già dal 15 ottobre e non l’ho mai usato», ribadendo di non essere mai stato contrario al vaccino ma solo alla certificazione verde, in particolare all’obbligatorietà del green pass per lavorare. Infine, il leader no pass parla della sua salute e spiega che si sta curando a casa, senza entrare nei dettagli: «Sto prendendo tutte le medicine del caso, abbiamo le cure domiciliari. La gente come noi non molla mai e guai se molla».