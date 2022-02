Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario. Associazione Coscioni: “Svolta storica”

Una commissione di esperti ha stabilito che è corretto utilizzare il Tiopentone per il suicidio assistito di Mario, nome di fantasia di un 44enne tetraplegico che mesi fa ha ingaggiato una battaglia legale con l’Azienda sanitaria Unica Regionale per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Per l’associazione Coscioni è una svolta storica: “La validazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione creano finalmente un precedente che consentirà a coloro che si trovano e si troveranno in situazione simile a quella di Mario di ottenere, se lo chiedono, l’aiuto alla morte volontaria senza dover più aspettare mesi”.

Il caso

Della storia di Mario si era iniziato a parlare lo scorso giugno quando il tribunale di Ancona aveva stabilito che l’Asur regionale dovesse verificare le sue condizioni per capire se sussistessero le condizioni che rendono l’aiuto al suicidio non punibile.

La sentenza

Con questa sentenza, il tribunale applicava di fatto per la prima volta quella della Corte costituzionale del 25 settembre del 2019. In quel caso i giudici, chiamati ad esprimersi sulle responsabilità di Marco Cappato in relazione al suicidio di dj Fabo, avevano infatti stabilito che il suicidio assistito non è punibile se il paziente è “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”, è “affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili” ed è “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Dopo la sentenza del tribunale di Ancona, il comitato etico dell’azienda sanitaria delle Marche aveva quindi esaminato il caso di Mario e lo scorso novembre era arrivato il responso: le condizioni di Mario rientravano in quelle stabilite dalla Corte.