Sul piano del governo per ripartire con le aperture dei locali interviene Codognotto

“Valutiamo positivamente le possibili riaperture dei locali (bar,

ristoranti) che in settimana sarà all’ordine del giorno dalla cabina di regia del tavolo tecnico scientifico che analizzerà l’andamento dell’epidemia. Da sempre sosteniamo che la salute è prioritaria ma altresì intendiamo puntualizzare che l’economia legata al turismo da un anno ha pagato un prezzo altissimo, sia in termini di posti di lavoro che di reddito per le imprese del settore”. E’ il commento del presidente dei Sindaci della Costa veneta e primo cittadino d San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto in merito alla notizia di oggi relativa al piano del Governo sulle possibili riaperture (dehors e prenotazioni).

Il sindaco

Codognotto ha proseguito: “come amministratori continueremo a fare la nostra parte, ora più mai, a far sentire la nostra voce nei Tavoli istituzionali a tutti i livelli di governo. Ribadiremo l’importanza del rispetto delle norme sanitarie che già l’anno scorso abbiamo seguito alla lettera, della tutela dei nostri imprenditori e dei 50mila addetti che lavorano nelle nostre spiagge che da oltre un anno ormai devono far fronte al vivere quotidiano con poche centinaia di euro al mese”.