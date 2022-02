Superbonus: attesa per gli sviluppi sulla stretta

Le 127mila nuove assunzioni previste dalle imprese edilizie nel primo trimestre del 2022 sono appese agli sviluppi della norma, che tutti auspicano venga cambiata. La nuova stretta anti-frodi, infatti, rischia di portare alla paralisi dei cantieri perché lo stop al libero flusso dei crediti, che potranno essere ceduti solo una volta, sta riducendo a vista d’occhio le realtà finanziarie disposte a comprarli. Se le grandi banche, come Unicredit e Intesa, assicurano che le operazioni di acquisto crediti proseguono come prima, altre, come Banco Bpm, hanno invece sospeso la cessione del credito del Superbonus sulle nuove pratiche. I partiti si preparano a modificare il Sostegni-ter al Senato, dove è appena approdato. E dove lo stesso Servizio Bilancio di Palazzo Madama ha sollevato qualche dubbio: la stretta potrebbe avere un impatto sugli investimenti e, frenando la spesa, potrebbe allo stesso tempo farsi sentire anche sul gettito a favore dell’erario in termini di Iva, Irpef/Ires e Irap. Un rischio che Governo e Ragioneria dello Stato non avrebbero ben contabilizzato. Il Pd – ma anche altri partiti come il M5S – prepara il suo emendamento che rimodula la norma anti-frodi del governo in modo da consentire una doppia cessione dei crediti.

Domani la commissione

Domani alle 15 prenderà il via in commissione al Senato l’esame del provvedimento.