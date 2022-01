«Superticket per i No-vax in Rianimazione. E la somma si trattiene in busta paga»

Difendere le posizioni conquistate in due anni di guerra aperta contro il Covid. Roberto Volpe, presidente di Uripa, l’Unione regionale delle case di riposo, enuncia la propria personale ricetta di fronte all’impennata di contagi che sta sferzando il territorio. Una proposta vestita da provocazione, sostanziata da lunghi mesi in trincea mentre attorno a lui gli anziani morivano senza che nessuno potesse fare nulla: «Credo che bisognerebbe prevedere un superticket per i No vax che finiscono in Terapia Intensiva con il Covid» sostiene Volpe «affinché la gente capisca ragioni bisogna toccarla sulla libertà o sull’aspetto economico. E siccome stiamo vivendo una situazione anomala, si rende necessario introdurre provvedimenti insoliti. Non dico di non curarli, ma di metterli in condizione di compartecipare alle spese. E non mi paragonino la situazione di un No vax a quella di un fumatore o di una persona obesa con il diabete, poiché le malattie legate a queste condizioni riguardano, queste sì, scelte personali, laddove la decisione di non vaccinarsi il questo momento ricade sulla salute pubblica».

Il super ticket

Non solo: «Non parlo di un superticket inarrivabile, che poi nessuno finirebbe per pagare» aggiunge «penso piuttosto a una cifra tra i 500 e i 1000 euro al giorno, con il conto da far pervenire direttamente al datore di lavoro per la trattenuta a rate sulla busta paga, così siamo sicuri che venga corrisposta. Dopodiché un No vax può anche farsi un’assicurazione integrativa, se ne trova una che lo copra contro il Covid». Del resto, sottolinea il presidente Uripa «le case di riposo sono la dimostrazione matematica dell’efficacia del vaccino. Nella prima ondata, in Veneto, abbiamo perso 628 anziani» rivela «e il peggio doveva ancora venire, visto che tra il novembre e il gennaio dello scorso anno, i morti in tutta la regione sono stati 3.500. Ricordiamoci che, anche se non in Veneto, c’è stato un momento in cui gli anziani delle Rsa non venivano nemmeno più presi in carico dagli ospedali. Mentre oggi nessuno di loro muore per il Covid. Registriamo giusto qualche isolato caso di positività che si risolve senza problemi, né mi aspetto che le cose cambino improvvisamente in maniera clamorosa. Direi che se avessimo imparato la lezione, le Terapie Intensive non sarebbero ancora piene di malati Covid e la sanità sarebbe già tornata a regime. Invece mi infermieri che lavorano in ospedale mi riferiscono dell’arroganza di certi pazienti di fronte alla cure, dopo che hanno tolto posti letto a malati oncologici».

Rsa e decisione doverosa

A causa della quarta ondata pandemica, prima di Natale le case di riposo sono tornate a socchiudere le porte: «Una decisione doverosa» conferma Volpe «che tuttavia non è stata vissuta con l’angoscia dello scorso anno. Allora, in questo periodo, accatastavamo le salme, mentre quest’anno, in occasione delle feste abbiamo fatto cose particolarmente belle, dagli addobbi ai menù, proprio perché, di fronte alle difficoltà vissute, è entrato in gioco l’aspetto valoriale, la volontà di fare festa».

La speranza

Complici i contagi, le Rsa restano tuttavia in sofferenza sul fronte del personale: «Abbiamo gente che ha rinunciato a ferie e riposi» chiarisce Volpe «del resto quando stai combattendo una guerra non è che i soldati vanno in ferie». Ora si attende che passi il picco, nella speranza di poter allentare un po’ le restrizioni come si augura anche Zaia: «Noi siamo lo specchio di quello che succede fuori, verso metà mese dovrebbe passare la buriana, poi si vedrà» conclude «c’è da dire che con tutte queste accortezze e i filtri all’ingresso, al momento ci difendiamo molto bene anche contro l’influenza: non dimentichiamo che nel 2015 nelle Rsa fece registrare il 40% dei morti da Covid. Forse anche in futuro non sarebbe male prevedere comunque l’uso delle mascherine da ottobre a gennaio nelle case di riposo».