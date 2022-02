Svolta della Germania, autorizzato l’invio di 400 lanciarazzi all’Ucraina

Il governo tedesco ha deciso di autorizzare l’invio all’Ucraina di 400 lanciarazzi anticarro, rompendo così con la politica seguita negli ultimi anni che vedeva il divieto di esportazione di armi letali in zone di guerra. Lo ha riferito una fonte governativa, sottolineando che “alla luce dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, il governo tedesco è pronto a dare il via libera alle attrezzature di cui il Paese ha urgente bisogno per difendersi”. E dal governo di Olaf Schiolz via libera anche all’invio all’Ucraina di pezzi di artiglieria dall’Estonia. Lo scrive la Dpa.

I lancia razzi

I 400 lanciarazzi erano stati forniti in passato all’Olanda che avrebbe voluto trasferirli all’Ucraina ma in questi casi serve l’autorizzazione dello Stato da cui le armi provengono, quindi della Germania. Fino ad oggi Scholz aveva escluso la consegna di armi letali, per ragioni storiche. La Germania si era aggrappata a una sua norma non scritta di lunga periodo che non permette che armi letali in suo controllo possano essere trasferite in una zona di conflitto. Questa posizione, dal momento in cui Putin ha scatenato un’invasione su larga scala in terra Ucraina, aveva provocato sconcerto e delusione tra molti funzionari europei. E’ una decisione importante che potrebbe segnare un cambiamento significativo nell’assistenza militare europea all’Ucraina, poiché gran parte delle armi e delle munizioni del continente sono almeno in parte di fabbricazione tedesca.